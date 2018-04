Santi Daniele Zuccarello (Missione Messina): “Ero pronto, a farmi da parte se qualche altro candidato avesse condiviso il mio Programma” [Video]

27 aprile 2018 – Santi Daniele Zuccarello, in diretta dall’anticamera dell’Aula del Consiglio Comunale di Messina, è intervenuto contestando alcuni avversari, suoi ex colleghi come Pippo Trischitta (candidato a sindaco alle elezioni del 10 giugno) o Emilia Barrile, anch’ella in corsa nella stessa competizione elettorale.

Zuccarello ha realizzato un video, dal titolo: “Forse non ci siamo capiti”.

L’esponente di “Missione Messina”, ha voluto chiarire che lui ha siglato un accordo con Dino Bramanti perchè lo ha individuato come “uomo libero”, capace di portare avanti il suo Programma elettorale basato su 30 punti e che si presenterà in una Lista creata dallo stesso neurologo o in quella rappresentata dal suo Movimento a sostegno dell’esponente di centro destra.

E Zuccarello, dice: “chi è Trischitta? Chi è questo candidato? Questo pseudo candidato sindaco? Ci è, che cosa ha fatto in questi anni? In questi anni, consiglieri comunali di questa legislatura sono stati tutti quanti sordo muti. I consiglieri comunali, si contano sulla punta di una mano soltanto. Cinque. Forse arriviamo a cinque”.

“Io vengo bersagliato continuamente, su Facebook, sui social. Continuamente vengono date notizie errate. Vengono diffuse notizie, completamente distorte sulla mia persona. Ma tutti quanti, vi ricordate solo ed esclusivamente il nome Zuccarello…”.