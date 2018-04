Sulla ex ServiRail, Cateno De Luca afferma: “Il Governo sia parte attiva, perchè siano rispettati gli impegni”

Il parlamentare regionale Cateno De Luca, lo aveva annunciato che sarebbe stato molto presente a Palermo in questa settimana per difendere gli interessi della collettività messinese.

In una nota che ha diffuso e riporta le sue dichiarazioni rilasciate al cospetto dell’Aula durante i lavori per la Finanziaria regionale, spiega: “ho consegnato all’assessore Falcone il documento con cui già nel 2012 Ferrovie si impegnò all’assunzione dei lavoratori ex ServiRail, addirittura nel corso di quell’anno. A sei anni di distanza quell’impegno è rimasto lettera morta e questo è inaccettabile, perché parliamo di appena una ventina di lavoratori e perché parliamo di una azienda che ha risorse e servizi per dare un impiego produttivo”.

“Mi auguro che il Governo della Regione si faccia parte attiva affinché l’azienda rispetti l’impegno formalizzato, per dare giusta collocazione a questi lavoratori che spesso sono gli unici percettori di reddito della proprie famiglie”.