Gianfranco Miccichè (presidente dell’A.r.s.): “Potevamo garantire l’esenzione del bollo auto, per i cittadini con un reddito basso”

Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, l’onorevole Gianfranco Miccichè, in un suo post su Facebook, sottolinea: “potevamo garantire l’esenzione del bollo auto per i cittadini con un reddito basso, ma stamattina le opposizioni hanno bocciato la proposta in aula. Lo hanno fatto chiedendo il voto segreto – uno strumento di per sé odioso -, nascondendo così la loro individuale responsabilità”.

“Il mio ruolo di garante mi impone massimo rispetto per il mandato di ciascun parlamentare, ma non posso nascondere la mia profonda amarezza per una buona Legge che è stata fatta fuori per logiche politiche. Per andar contro questa maggioranza e questo Governo, si è procurato un danno ai siciliani. Un consiglio ai colleghi deputati… si può fare opposizione senza sacrificare le leggi giuste”.