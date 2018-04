De Luca (onorevole di Sicilia Vera): “Piano straordinario, per abbattimento barriere architettoniche e -Dopo di noi-“

L’onorevole Cateno De Luca di Sicilia Vera, impegnato nella maratona palermitana all’Assemblea regionale siciliana, relativa alla Finaziaria dell’Ente, in questa nota evidenzia: “devo ringraziare il presidente Musumeci per le parole pronunciate in Aula nei miei confronti e per l’impegno assunto ad avviare il Piano straordinario da me richiesto per l’abbattimento delle barriere architettoniche che oggi impediscono una vita autonoma ed indipendente a centinaia di cittadini siciliani e che spesso rendono inaccessibili persino gli edifici pubblici”.

De Luca durante il dibattito ha ricordato che: “vi sono incredibili casi di cittadini costretti in casa perché le istituzioni impiegano anni per autorizzare lavori anche banali, perché la burocrazia si mette di traverso rispetto ai bisogni delle persone. Mi auguro che da oggi, anche grazie alla sensibilità personale manifestata dal presidente Musumeci, tutto questo si avvii ad essere parte solo di un triste passato, dando ai Comuni input legislativi e strumenti finanziari per poter operare presto e bene”.

Il deputato di Sicilia Vera ha anche sottolineato di aver presentato una propria proposta riguardante un piano di -Villaggi del dopo di noi-; -uno strumento- teso a dare prospettiva di autonomia e indipendenza anche ai cittadini con disabilità che non hanno più o potrebbero presto non avere una famiglia su cui fare affidamento”.