Per il secondo anno consecutivo a Messina: “Il Festival degli Aquiloni”

E’ iniziata la ieri, la manifestazione dedicata agli Aquiloni promossa dalla Pro Loco Capo Peloro che ha come slogan: “i tre Capi della #Sicilia legati ad un unico filo”.

Oggi, lo spettacolo denominato “Festival degli Aquiloni”, si concluderà alle ore 22, lo stesso sarà per i restanti giorni dato che avendo constatato il grande afflusso di pubblico, si è deciso di prorogare il tutto fino all’1 maggio prossimo.

I responsabili per presentare la loro iniziativa, scrivono: “per il secondo anno consecutivo nella bellissima spiaggia di Capo Peloro (La Punta) si svolgerà la coloratissima e unica festa all’insegna del sole, del vento e del mare. L’evento è coorganizzato con l’Associazione Accademia Cube Art e con la speciale partecipazione dell’Associazione Culturale -Sensi Creativi- e l’Associazione Culturale Trapani Eventi, promotori ed organizzatori del famosissimo Festival Internazionale degli Aquiloni di San Vito Lo Capo”.

Nello Cutugno, presidente dell’Ente organizzatore, afferma: “ormai è ufficiale, questo è l’evento più seguito (sui social) messinese di sempre. Per cui è normale che ci aspettavamo tanta gente. Il sindaco Accorinti, mi ha fatto piacere che è venuto a conoscerci e a visitarci e penso e spero che sia venuto solo per portare su l’Aquilone non per altro”.

“Perchè ovviamente, pensare di fare un evento del genere senza dare un minimo di contributo, ne portarsi dietro la Polizia Municipale, ne prendersi la responsabilità del parcheggio Morandi che è sotto la mia firma… insomma a quel punto diventa difficile confrontarsi in questo senso. Pero’, l’apertura verso l’Amministrazione qualunque essa sia, della Pro Loco Capo Peloro sarà sempre al 100%, sempre totale. Chiediamo, un po’ più di supporto perchè questi eventi secondo noi così per come stanno, come sono gestiti e come devono essere portati avanti prendendo esempio da San Vito Lo Capo e da tutti quelli che ci stanno insegnando un po’ a far tirare su gli Aquiloni devono essere considerati di più. Perchè l’indotto che stanno creando (oggi ce ne stiamo rendendo conto), è da 15 agosto”.