Sandro Pappalardo (assessore al Turismo della Giunta Musumeci): “Taormina Film Fest, evento di punta”

L’assessore al Turismo della Giunta regionale siciliana, Sandro Pappalardo, scrive: “ci abbiamo creduto e ce l’abbiamo fatta. Il #TaorminaFilmFest, evento di eccellenza del panorama siciliana, continuerà a vivere. La vicenda legata al pignoramento del marchio del Taormina Film Fest che aveva messo a repentaglio l’esistenza stessa della edizione 2018 del prestigioso evento si è risolta positivamente. Sin da subito mi sono speso per appurare la situazione e trovare una soluzione”.

“Punto nodale era il salvataggio di una eccellenza siciliana conosciuta ovunque come il Taormina Film Fest. Ho intrapreso – con il presidente Musumeci che si è impegnato in prima persona – una proficua interlocuzione con il commissario della Fondazione Taormina Arte e la società Videobank che attendeva spettanze per la realizzazione del marchio del #Taormina Film Fest. Il nostro Governo è quello del fare e quindi abbiamo preso precisi impegni con la società che – come da accordi – ha fatto istanza al giudice di liberare il logo del Film Fest”.

“Così riusciremo, di concerto con il commissario Di Miceli, a ripianare il debito con la società e a procedere ad una gestione oculata ed efficiente della Fondazione e inoltre riusciremo a garantire la prosecuzione di un festival che ha fatto la storia e che continuerà a scrivere importanti pagine”.

“Non posso che esprimere soddisfazione per l’esito della vicenda e si tratta di un altro tassello aggiunto al nostro percorso di valorizzazione delle eccellenze turistiche e culturali della nostra stupenda Regione. A ciò si aggiunge la recente definizione dell’iter della Fondazione Taormina Arte che, grazie all’imprimatur del Consiglio Comunale di Taormina, sta procedendo spedito dopo anni di stallo… #assessoratoturisimosicilia-#TaorminaFilmFest”.