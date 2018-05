A “La Vita in Diretta”, di oggi, la storia di Yassine e Yasmine [Audio]

Nel corso dell’odierna puntata de “La Vita in Diretta”, durante lo spazio condotto da Francesca Fialdini, è stata attenzionata la vicenda riguardante i piccoli Yassine e Yasmine, rispettivamente di quattro e due anni, che il 22 aprile scorso sono stati portati via da Bolzano, per giungere in Tunisia dal loro papà, Jamel Methenni.

Sabato scorso, l’uomo si è fatto vivo con l’ex moglie, la 28enne Rosa Mezzina facendole sentire e vedere i figli, che “sono lontani ma stanno bene”.

I fatti, sono stati ricostruiti, grazie al lavoro compiuto dalla corrispondente della trasmissione Elena De Vincenzo e che possono essere ascoltati nell’audio che segue.