Daniele Zuccarello (consigliere comunale-ME): “Trovo vergognoso strumentalizzare una manifestazione apolitica, non organizzata dall’Amministrazione utilizzando mezzi per il servizio pubblico per fare campagna elettorale”

Il consigliere comunale (uscente) di Palazzo Zanca, Santi Daniele Zuccarello, ha scritto queste righe molto importanti, nelle stesse afferma: “trovo vergognoso strumentalizzare una manifestazione apolitica, non organizzata dall’Amministrazione utilizzando mezzi per il servizio pubblico per fare campagna elettorale”.

“Ancora più assurdo che nella giornata di oggi (ieri n.d.r.), erano presenti banchetti per la raccolta delle firme per la stessa Lista dell’assessore Cacciola -Percorso Comune-, e addirittura autisti ATM in divisa che cercavano le firme, considerando che loro stessi sono dei candidati all’interno della stessa Lista. Questo è utilizzare la cosa pubblica per scopi personali, e poi… la stampa amica continua a tutelarli e coprirli”.