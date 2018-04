Le Iene: “Presidente Roberto Fico… auto blu e colf in nero?” [Video]

Nel corso della puntata de “Le Iene” di ieri sera (29 aprile), il programma di Italia 1, i responsabili hanno realizzato un servizio relativo al presidente della Camera, l’onorevole Roberto Fico. Per sottrarsi alle domande del cronista l’esponente grillino è salito sull’auto blu (che gli spetta), scortato da due motorini.

Dal reportage, sarebbe emerso che il numero uno di Monte Citorio avrebbe due colf nella residenza dove abita insieme alla compagna a Napoli.

Una ragazza, definita da Fico come una vicina di casa, che si chiama Imma, lavorerebbe come colf e baby sitter e verrebbe pagata in nero, lui smentisce ma spuntano diverse contraddizioni, oltre alla presenza di un collaboratore (Roman) ucraino che in coincidenza con l’elezione del pentastellato alla presidenza dei deputati italiani sarebbe stato immediatamente licenziato.

Imma, si occuperebbe dei bambini della congiunta dell’onorevole e farebbe la spesa, cucinerebbe, occupandosi delle pulizie, per un compenso pari a 500,00 € al mese. Si tratterebbe, di una prestazione lavorativa, effettuata ad orari regolari e non saltuari.