Mercoledì 2 maggio, nella Sala Ovale del Comune di Messina

La risposta nervosa di Giovanni Foti alle note di ORSA e FAISA conferma l’imbarazzo dello staff Atm quando deve confrontarsi oltre la propaganda, diffusa con monologhi mediatici senza contraddittorio e intensificata in fase di campagna elettorale.

La caduta di stile del presidente è censurabile ma comprensibile alla vigilia delle elezioni comunali che potrebbero sancire il definitivo fine lavori per la Giunta Accorinti e il CdA dell’Atm. Le minacce di querela di Foti non possono intimorire il Sindacato Autonomo e di Base e sulle accuse di dubbia credibilità parla la nostra storia, in questi temi siamo disposti al confronto in qualunque sede ma le minacce rivolte ai lavoratori a mezzo stampa sono gravissime, nessuno può permettersi, saremo intransigenti!!!

Conferenza stampa sulla gestione Atm

Mercoledì 2 maggio ore 10 – Sala Ovale Comune di Messina; interverranno: “Lillo Sturiale (segretario Regionale FAISA CISAL), Mariano Massaro (segretario Regionale Confederazione OR.S.A.), Gino Sturniolo (ex consigliere comunale), Angela Rizzo (Cittadinanza Attiva) e Alessandro Tinaglia (Reset)”.