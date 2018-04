Rosy Trapa (ME): “Il mio impegno per Messina, senza promesse ne pretese”

Rosy Trapa, candidata al Consiglio Comunale di Palazzo Zanca, alle elezioni del 10 giugno con la Lista -Noi per Messina-Trischitta sindaco-, scrive: “è di sicuro un’esperienza del tutto nuova, forse anche più grande di me. Chi mi conosce sa che non sono un soggetto pretenzioso e non ho la presunzione di promettere nulla, però chi mi conosce veramente sa anche quanta dedizione e forza di volontà metta nelle cose che faccio”.

“Ho deciso di iniziare questa nuova avventura credendo nel candidato sindaco Pippo Trischitta e il suo programma. Ringrazio Enzo Colombo e il maestro Ranieri Wanderlingh, i quali, probabilmente, hanno visto in me delle potenzialità che possono contribuire in maniera positiva alla città in cui sono nata e vivo. Voglio imparare e provare, in prima persona, a fronteggiare i problemi di Messina. Con gli occhi di una qualsiasi cittadina”.