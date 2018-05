Cateno De Luca (Sicilia Vera-PA): “Nonostante i colleghi Zafarana ed Antonio De Luca, abbiano fatto sciacallaggio politico”

Cateno De Luca, l’onorevole di Sicilia Vera all’Assemblea regionale siciliana, reduce dalla votazione alla Finanziaria dell’Ente, scrive: “è vero che ieri mattina i colleghi Zafarana e Antonio De Luca hanno preso in ostaggio l’assessore al Bilancio Gaetano Armao per tentare di convincerlo a dire no agli emendamenti per Messina proposti da Cateno De Luca? È vero che la Zafarana ha fatto di tutto per bloccare gli emendamenti proposti da Cateno De Luca per la città di Messina?”.

“Anche di questo, ne parleremo domani in conferenza stampa alle ore 10 in piazza Unione Europea all’entrata di Palazzo Zanca e se i colleghi Zafarana ed Antonio De Luca vogliono approfittarne per chiedere scusa alla città io darò loro ampio spazio…”.

PS: “i colleghi, non hanno fatto nulla per il Teatro di Messina anche di questo se ne è occupato Cateno De Luca il 5 stelle plus. Condividete ed inviatelo, ai miei amici 5 Stelle”.