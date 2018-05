Cecilia Caccamo (ME): “Nell’epoca del digitale e del fast-food, abbiamo dimenticato che ci vuole tempo” [Video]

Nell'epoca del digitale e del fast-food abbiamo dimenticato che ci vuole TEMPO : abbiamo dimenticato la sapienza del contadino 👨‍🌾 che sa bene che prima del raccolto occorre la fatica della semina, 😓 la cura del germoglio,🌱 l'attesa del frutto. 🍎I cittadini si aspettano che tutto accada subito, che la rivoluzione sia adesso, senza tenere conto del fattore tempo!!! E questa pretesa, questo costante essere insoddisfatti – concentrandosi solo su ciò che ancora non è stato fatto, senza vedere ed apprezzare tutto il buono- significa rischiare di perdere davvero l'occasione della rivoluzione! La rivoluzione è lenta!Il cambiamento auspicato con la vittoria di Renato, nel 2013, è già avviato: in alcuni ambiti è evidente, ma ha necessità di TEMPO perchè si manifesti in modo più amplio ed eclatante su tutti i settori!L' Amministrazione Accorinti quel che ha saputo seminare è senz'altro in grado di custodirlo portandolo a frutto, e se governerá ancora, saprà dare alla città un raccolto abbondante in tanti settori.Il più, infatti, ancora deve arrivare!Chi dovesse venire dopo Accorinti saprà fare altrettanto?

Pubblicato da Cecilia Caccamo su lunedì 30 aprile 2018