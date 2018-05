Francesco Bongiovanni (SR): “La Zappa sui piedi”

In questo interessante articolo, il siracusano Francesco Bongiovanni scrive: “raccogliendo le storie di abusi ricevuti abbiamo notato che l’ottanta per cento di questi, nasce dopo aver presentato autonomamente una denuncia dove si denunciano presunti torti subiti. Per chi non lo sapesse la raccolta dati personali rappresenta la ricchezza di grosse compagnie che lavorano su Internet come Google e Facebook Yahoo. Così chi preso dalla rabbia e dallo sconforto presenta una denuncia autonomamente scritta per chiedere Giustizia non fa altro che far capire di avere una debolezza ed inoltre mette al corrente tutti quelli che leggono quella denuncia di tanti dati privati e riservati che possono essere e vengono spesso usati per danneggiare giustamente chi ha denunciato incoscientemente”.

“Spieghiamo meglio chi denuncia la sottrazione di un minore scrivendo una denuncia in lingua mista francese ed italiana non può lamentarsi dell’archiviazione perché la denuncia è incomprensibile. Inoltre chi denuncia che viene disturbato dal vicino che gli vuole comprare la casa a poco prezzo senza elementi per avviare un procedimento penale e quella denuncia la legge un qualunque inserviente che sta facendo le pulizie nell’Ufficio del giudice che è interessata a comprare una casa a prezzo basso va anche lui a disturbare quello che ha presentato questa denuncia che invece l’ha presentata per chiedere aiuto”.

“Faccio un altro esempio chi denuncia che sta morendo di fame non c’ha i soldi per la corrente per comprare da mangiare ai bambini e che gli hanno pignorato la casa ed è in una casa in affitto che non riesce a pagare e chiede aiuto al procuratore della repubblica per i propri bambini, il proc. della Repubblica l’aiuto che darà, sarà che segnalerà tutto ai Servizi Sociali e vi farà togliere i bambini”.

“Quindi prima di denunciare fate una telefonata a Gaetano a Carlo o anche a me e trattenete la rabbia per qualche minuto per evitare che la rabbia poi diventi disperazione. Noi con due parole gli facciamo scrivere una denuncia che qualcuno ti aiutiamo a farlo cadere dalle sedie. E vi mettiamo in condizione prima di denunciare di verificare se avete punti deboli perché poi presentando una denuncia vi esponete anche a verifiche nei vostri confronti vi aiutiamo a scrivere una denuncia per ottenere quello che volete perché la zappa sui piedi non se la deve tirare più nessuno e i dati i nostri riservati non devono arrivare da nessuna parte senza motivo”.