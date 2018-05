Marcello Scurria (ME): “La politica, è bella”

“La politica e’ bella! E’ bellissima quando riesce a trasformare un’idea in un fatto concreto.

La legge De Luca sul risanamento e la riqualificazione delle delle numerose baraccopoli di Messina ti riconcilia con la politica, ti aiuta a sperare che, davvero, e’ possibile cambiare.

Di cosa parliamo? Dopo 30 anni di occasioni perdute (milioni e milioni di euro), lentezze e disagio sociale, si cambia verso! Basta litigi e contrapposizioni tra Comune e IACP.

Sara’ un’Agenzia comunale ad occuparsi in via esclusiva delle baraccopoli della nostra Citta’.

La nuova legge consente di affrontare il problema a 360 gradi. Non solo programmazione e pianificazione (tempi medio lunghi), ma soluzioni immediate che consentiranno di radere al suolo (tempi brevi) tutte le baraccopoli, liberando aree di pregio della Citta’.

Mentre si costruiranno gli alloggi (la dotazione iniziale e’ di 40 milioni di euro) l’Agenzia assegnerà’ a ciascun AVENTE DIRITTO un alloggio dignitoso, facendosi carico del canone di affitto.

Risposte concrete per risolvere definitivamente un’emergenza sottovalutata per decenni. Da oggi basta alibi! A Cateno De Luca vanno riconosciuti il merito e la capacita’ di aver trasformato un’idea in un fatto concreto. Non era semplice. Per Messina oggi e’ un 1 Maggio migliore. Grazie, Cateno!”