Cateno De Luca, risponde a Bramanti: “Con il Festival delle polemiche, non ho nulla a che fare”

In un crescendo tipico di una campagna elettorale che si porta avanti senza mai mordere il freno, abbiamo assistito oggi ad un botta e risposta De Luca-Bramanti-De Luca.

In questa nota, Cateno De Luca, replica infatti al professore di neurologia ed afferma: “si rassegni il professor Dino Bramanti ed il suo staff che lo tiene in piedi politicamente con il respiratore artificiale essendo ormai prossimo a ritirarsi dalla pubblica scena politica per utilizzare altri metodi di acquisizione del consenso…”.

Stimatissimo prof. Bramanti, lo ammetto: “sono un teatrante, perchè portare 150 milioni di euro a Messina è stato un colpo di Teatro! È stato un colpo basso nei confronti di quei parlamentari che non fanno gli interessi di Messina, di tutti coloro per cui ciò che non si fa è sempre colpa degli altri. Non so quale sia il suo concetto di interesse pubblico. Per me, la confusione tra ciò che è pubblico e ciò che è privato rappresenta uno dei mali di questa città”.

All’ARS non barattato nulla: “non ho -acquisito- strutture ospedaliere, ho solo fatto qualcosa di utile per Messina senza nulla pretendere. E soprattutto ho dimostrato che si può fare il bene di Messina anche se osteggiato da certe consorterie e cecchinato dagli sciacalli della politica. Se questa è la mia colpa, sono colpevole. Sono colpevole di amare Messina, di avere troppa passione politica, di essere amico di persone semplici – come me – che non detengono le leve del potere ma faticano tutti i giorni per portare il pane a casa, che sono costretti a vedere i propri figli partire da Messina in cerca di futuro, che vivono in baracche o vivono al centro ma soffrono pur tuttavia l’emergenza idrica”.

“Per loro e per chi ama questa città disinteressatamente continuerò a impegnarmi. La strada è piena di ostacoli e trabocchetti, ma nella mia vita ne ho superati tanti e non mi spaventano. Mi spaventa di più il silenzio di che non riesce più a trovare la forza di reagire. Messina non ha bisogno di un sindaco silente o accondiscendente con il cosiddetto potere prostituito al malaffare politico. Per questo ho voluto intraprendere questa ennesima battaglia. L’affetto della gente mi dá la forza di andare avanti. Stia certo, professore, non mi fermerete. Non mi fermeranno. E non mi fermerò”.