Domani, giovedì 3 maggio, la presentazione di Gaetano Sciacca

Si terrà domani mattina alle ore 10, la presentazione dell’ingegnere Gaetano Sciacca, nella sua qualità di candidato a sindaco di Messina per le prossime elezioni del 10 giugno in rappresentanza della sede locale del MoVimento Cinque Stelle.

Sciacca, che per competere alle future amministrative si è posto im aspettativa dal suo ruolo apicale di responsabile dell’Ufficio provinciale del lavoro, ha ricevuto l’ok della piattaforma Rousseau, il sistema telematico, attraverso il quale i pentastellati gestiscono e selezionano i candidati e le candidature che si propongono ai vari appuntamenti elettorali.

All’incontro, di giovedì 3 maggio, oltre al designato, presenzierà anche la vice presidente della Camera Maria Edera Spadoni, che in un post su Facebook in merito a questo evento scrive: “domani sarò a Messina insieme ai portaVoce messinesi del MoVimento… presenteremo alla cittadinanza il nostro candidato sindaco Gaetano Sciacca. Vi aspetto tutti alle ore 10, presso il comitato elettorale del #M5S in via 1° Settembre 143. Non mancate e passate parola”.

