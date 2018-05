Donatorinati: perchè a maggio, sboccia la solidarietà

L’Associazione donatori e volontari personale della Polizia di Stato organizza costantemente punti di raccolta di sangue in varie città italiane; Anche per il mese di maggio l’Associazione ha predisposto alcune date nelle città di: “Roma, Milano, Napoli, Imperia, Agrigento, Siracusa e Firenze, nelle quali tutti coloro che vorranno donare lo potranno fare attraverso i propri punti di raccolta”.

L’invito alla donazione è rivolto a tutti i cittadini in buona salute e di età compresa tra i 18 e i 65 anni. Si ricorda che per donare il sangue è necessario avere un peso corporeo non inferiore ai 50 chili. È essenziale recarsi al prelievo a digiuno con l’eccezione di poter bere un caffè, un tè o un succo di frutta. Non è consentito ingerire latte e derivati. Consultate la locandina nazionale per conoscere le date e le città dove è possibile donare.