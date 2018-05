Salvo La Rosa (giornalista): “Il 10 maggio, vi aspetto da Trecastagni, dalle 8.30 alle 13.30” [Video]

"Il 10 maggio Salvo La Rosa commenta da Trecastagni la diretta della Festa dei Santi Fratelli Martiri Alfio, Filadelfo e Cirino"

#Buongiorno. Un altro grande evento di Fede e di Popolo in diretta in tutto il mondo nelle vostre case.GIOVEDI' 10 MAGGIO, infatti, dal Santuario Trecastagni, dalle 8,30 alle 13,30 commenterò la diretta della FESTA DEI SANTI FRATELLI MARTIRI ALFIO, FILADELFO E CIRINO su Tgs​ (canale 15 del d.t. per la Sicilia), su RTP Messina​ (canali 517 e 646 del d.t. per Messina e la Calabria), su Viva l'Italia Channel (canale 875 e 879 di Sky), in streaming su www.gds.it e su www.rtptv.it e anche su questa pagina Facebook "Salvo La Rosa Official".Vi aspetto, non mancate, il 10 MAGGIO con la La festa di S. Alfio a Trecastagni su TGS, RTP e Viva l'Italia Channel, con la produzione di Videobank Spa: vi comunico che l'uscita dei Simulacri dei Santi è in programma alle 12.

