Antonio Saitta (candidato sindaco di Messina del PD): “Il confronto e la critica, reale o virtuale, non dovrebbero essere confuse con l’attacco personale, le ingiurie”

Il prescelto candidato a sindaco di Messina (in vista dell’appuntamento con le urne previsto per il 10 giugno), da parte del PD ed in generale del centro sinistra unito, il professore Antonio Saitta, scrive: “il confronto e la critica, reale o virtuale, non dovrebbero essere confuse con l’attacco personale, le ingiurie che possono trascendere ai limiti della diffamazione e l’odio per l’avversario. Ho auspicato, in un mio post l’1 maggio, una campagna più serena e responsabile verso la città, verso i cittadini, nel rispetto di chiunque aspiri ad amministrare il Comune nei prossimi cinque anni”.

“Non posso che accogliere positivamente la visione dell’attento Lucio D’Amico e le sue opportune riflessioni questa mattina su -Gazzetta del Sud-. L’occasione mi permette di ricordare il ruolo fondamentale della stampa, pungolo attento, strumento di informazione corretta e veicolo essenziale per la circolazione di proposte”.

“Un lavoro complesso, difficile, quello dei giornalisti che ogni giorno svolgono anche in situazioni di pericolo e in condizioni economiche spesso disagiate. E il loro contributo, sempre, e in particolare in questi mesi di campagna elettorale, è davvero importante, nel pieno rispetto dei ruoli, della loro professionalità e della libertà di stampa”.