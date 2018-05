Città Metropolitana di Messina: affidati con somma urgenza, i lavori di messa in sicurezza per la frana della Panoramica dello Stretto

L’Ufficio stampa della ex Provincia Regionale di Messina, in questa nota specifica che: “il dirigente del settore viabilità della Città Metropolitana dott. Francesco Roccaforte, coadiuvato dai Tecnici dell’Ente, dopo il sopralluogo effettuato nel tratto della strada Panoramica, compreso tra il Torrente Pace ed il Torrente Guardia, evidenziata l’estrema pericolosità della situazione, ha disposto l’affidamento, con procedura di somma urgenza, dei lavori per la messa in sicurezza del costone interessato dalla frana”.

“Già domani la Ditta Ingegneria e Costruzioni S.r.l., rappresentata dall’ing. Rosario De Domenico, effettuerà il sopralluogo per potere dare inizio alle operazioni necessarie, che verranno completate nel più breve tempo possibile, così da ripristinare la viabilità in un arteria stradale essenziale per la Città”.

“I residenti nella zona chiusa al transito sono costantemente assistiti, per accedere alle abitazioni, dal personale della Polizia Metropolitana, della Protezione Civile e del settore Viabilità; forze che curano, durante l’intero arco della giornata, la sorveglianza del tratto stradale interessato dalla frana”.