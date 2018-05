Crotone: dopo le minacce ricevute (dallo stalker di una sua cliente) con un sms, parla l’avvocata Filly Pollinzi

PER IL LEGALE: " LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE SI NUTRE DI INDIFFERENZA E DI STEREOTIPI E POICHE' E' UNA BATTAGLIA INNANZITUTTO CULTURALE E' GIUSTO CHE OGNUNO FACCIA LA SUA PARTE ANCHE MINIMA"

Dopo un messaggio (di minacce ricevuto nelle scorse ore sul suo cellulare), inviatole dallo stalker (cosentino) 45enne di una sua cliente 39enne, ove vi era scritto fra l’altro: “tempo al tempo, prima o poi vi vengo a prendere tutti”, parla Filly Pollinzi avvocata (sposata e madre) 42enne, di Crotone.

L’avvocatessa, per nulla intimorita dai fatti accaduti, ha sporto immediatamente denuncia presso l’Arma dei Carabinieri di Crotone e sottolinea anche che la sua assistita quando si è recata da lei per ricevere aiuto era terrorizzata e tremava nei momenti in cui le raccontava la sua triste storia.

La Pollinzi inoltre, è impegnata a livello sociale e politico, essendo vicina al Movimento “Possibile” costituito da Pippo Civati.

La legale ci riferisce: “beh naturalmente non mi sarei mai aspettata arrivasse a minacciare anche me ma continuava da un po’ a tentare di seguirmi sui social e ogni volta ho provveduto a bloccarlo. Su fb, instagram e anche wa su cui mi aveva inviato un emoticon con pollice alzato. Poi due sere fa un sms contenente la minaccia”.

“Ho deciso di rendere quella storia immediatamente pubblica perché il reagire ai soprusi, alle prevaricazioni e allo stalking in generale fosse di esempio per tutte quelle donne che ancora, soprattutto al sud, ancora tacciono per paura, debolezza, solitudine e vergogna”.

“La violenza contro le donne si nutre di indifferenza e di stereotipi e poiché è una battaglia innanzitutto culturale è giusto che ognuno faccia la sua parte anche minima. È tanto tempo che diciamo e sentiamo dire che servono strumenti culturali, economici e sociali. Ecco, forse è il caso di metterli finalmente in pratica”.