E’tv Marche: “Nessuna discriminazione, ci sono 120 dipendenti più 60 della cooperativa, tra cui molti stranieri di varie nazionalità”

Dopo la vicenda che ha riguardato un caso di presunta distinzione, intervengono i responsabili di una società che è finita al centro della vicenda.

Da E’tv Marche, apprendiamo: “nessuna discriminazione, ci sono 120 dipendenti più 60 della Cooperativa, tra cui molti stranieri di varie nazionalità. Così Mario Vichi, presidente della Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti dopo il caso di Fatima, la 40enne originaria del Senegal”.

“La Cooperativa Progetto Solidarietà che coinvolge 100 donne, di cui il 15% straniere, opera con 60 donne nella strutture nel reparto del pensionato e per le sostituzioni nei reparti. Fatima avrebbe dovuto lavorare per due mesi ma dopo i giorni di prova le sarebbe stato comunicato che quello non era l’ambiente più adatto a lei perché alcuni anziani ospiti avrebbero detto -E’ nera, non ci piace-“.