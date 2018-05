Malalingua (Tcf-Messina): “C’eravamo tanto amati”

La Redazione di una importante trasmissione televisiva cittadina, condotta da Emilio Pintaldi, in questa nota evidenzia che: “odio e Amore caratterizzano le amministrative. L’attuale campagna elettorale è tutta all’insegna degli ex e dell’amore che si trasforma in odio dopo un addio. E’ odio quello di Pippo Trischitta, ex capogruppo di Forza Italia nei confronti di chi, a suo modo di vedere, lo ha tradito”.

“E’ odio quello che Dino Bramanti nutre nei confronti di Cateno De Luca che prima lo ha illuso con i regalini e i sorrisi e poi lo ha -Sputtanato- a suo modo tirando in ballo storie che a suo avviso (di Bramanti) sono del tutto false. E dunque il loro amore dalla Provincia si è spostato, proprio come quello di due coniugi sull’orlo di una crisi di nervi pre divorzio a palazzo Piacentini. E’ odio quello che Emilia Barrile nutre nei confronti di Francantonio Genovese che l’ha sedotta (politicamente) e poi abbandonata”.

“E’ odio quello di alcuni ex accorintiani che adesso vedono in Gaetano Sciacca il loro idolo. E’ odio quello che provano alcuni dei candidati nei confronti di Gaetano Sciacca che dopo aver fermato il giunto di Ritiro per i pericoli incombenti, promette di farli -ritirare- tutti”.

“-C’eravamo tanto amati- è il titolo della puntata di Malalingua che andrà in onda questa sera venerdì 4 maggio su Tcf, canale 113 del digitale e in streaming su Tcftv.it. Saremo anche in diretta fb”.

In studio: “Pippo Trischitta i suoi candidati assessori Carmen Tandurella e Ranieri Wanderlingh la consigliera comunale del Pd Antonella Russo, la giornalista candidata Palmira Mancuso, l’avvocato Aurora Notarianni e Pippo Isgrò, esponete del centrodestra che sostiene Dino Bramanti. Non ci faremo mancare nulla. Se ci amate seguiteci. Se ci odiate seguiteci lo stesso e trovate un motivo in più per farlo con tutte le vostre forze”.