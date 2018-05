Verso un secondo mandato a Renato Accorinti, come sindaco di Messina

SABATO 5 MAGGIO ALLE ORE 11, L'APERTURA DEL SUO COMITATO ELETTORALE IN VIA GARIBALDI, 103

Renato Accorinti attuale primo cittadino di Messina, terrà domani sabato 5 Maggio, alle ore 11, una conferenza, in concomitanza con l’apertura del sito (della coalizione che lo sostiene) in via Garibaldi, 103.

Nel corso dell’incontro, interverranno i candidati che compongono le liste a lui apparentate (nel tentativo di tirare la volata a suo beneficio, affinchè possa esserci un bis amministrativo), che sono: “Renato Accorinti Sindaco, Percorso Comune e Cambiamo Messina dal Basso”.

In una nota, si legge che: “la sede, disponibile per l’intera coalizione è già diventata un punto di riferimento nel centro storico della città, dove resterà aperta tutti i giorni dalle 8 alle 24 e dove procede la raccolta delle firme per la presentazione della lista. L’inaugurazione sarà occasione per ufficializzare i nomi che compongono le liste”.