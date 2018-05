Cateno De Luca, su Pippo Trischitta: “Scherza, gli piace sognare”

L’onorevole Cateno De Luca, in merito alle dichiarazioni di Giuseppe Trischitta che ha avanzato l’ipotesi che il deputato di Sicilia Vera non si possa candidare a sindaco per una presunta incompatibilità, ha commentato così: “se non conoscessi Trischitta potrei stupirmi delle sue dichiarazioni sulla mia incandidabilitá. Conoscendolo, so che gli piace scherzare e sognare”.

Prosegue De Luca: “sicuramente scherza Trischitta, quando finge di non sapere che come direttore della Fenapi sono in aspettativa da prima delle elezioni regionali. Sicuramente sogna se pensa che un ipotetico ritiro mio, di Bramanti e di Sciacca gli potrebbe consentire di essere competitivo nella corsa a Palazzo Zanca”.