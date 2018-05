L’onorevole Cateno De Luca, sulle amministrative: “Quì, nessuno è fesso”

"NOI STIAMO RACCOGLIENDO LE FIRME SULLE NOSTRE PRIME QUATTRO LISTE COMPILATE IN TUTTE LE LORO PARTI, IN PRESENZA DI BEN QUATTRO NOTAI E POTETE VENIRE A VERIFICARE PRESSO IL NOSTRO COMITATO ELETTORALE"

Sulle elezioni amministrative di giugno, a Messina, arriva questo commento di Cateno De Luca, su alcune presunte irregolarità.

Il parlamentare, scrive: “noi stiamo raccogliendo le firme sulle nostre prime quattro liste compilate in tutte le loro parti in presenza di ben quattro notai e potete venire a verificare presso il nostro comitato elettorale. Ci è stato riferito da più persone che mentre si trovavano in dei bar ed in dei negozi hanno assistito ad una sorta di raccolta firme su fogli in bianco, cioè senza che venissero indicati i nominativi dei candidati al Consiglio Comunale ed in assenza di un pubblico ufficiale perché hanno sentito dire che poi sarebbero stati dei consiglieri comunali a sistemare le autentiche”.

“E’ possibile che altri candidati a sindaco stiano raccogliendo le firme facendo girare i fogli per i negozi in assenza di pubblico ufficiale e cosa ancora più grave senza i 32 nomi dei candidati indicati in palese violazione di legge?”

“Le Autorità competenti abbiano l’accortezza di verificare come stanno effettivamente le cose perché non vorremmo essere costretti ad ascriverci al partito dei denunziatori presentando un esposto per far invalidare le liste degli avversari già sconfitti in partenza se stanno effettivamente utilizzando queste scorciatoie”.