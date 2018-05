Renato Accorinti (sindaco di Messina): “Dicono sempre, che chi sta nel Palazzo poi diventa come gli altri” [Video]

5 maggio 2018 – Renato Accorinti primo cittadino uscente di Messina, nel corso della presentazione dei candidati della Lista che porta il suo nome, nella nuova sede di via Cardines, via Garibaldi, 103, ha rilasciato dichiarazioni importanti ad esempio: “vi chiediamo di più, vi chiediamo la partecipazione. Vi chiediamo l’anima di stare qua e di stare con noi. Dicono sempre, che chi sta nel Palazzo, poi diventa come gli altri. Noi, vogliamo contaminare al contrario”.

Dopo l’incontro, ha speso apprezzamenti per alcune persone che lo stanno supportando, le quali dicono: “lo ringraziamo per le belle parole spese per noi ed il movimento RicominciodaME, ed auspichiamo che, comunque vada, il seme di cui parla germoglierà, dando i suoi frutti”.