L’appuntamento con Non è l’Arena è sempre lo stesso, non mancate

L’appuntamento con Non è l’Arena, il programma condotto da Massimo Giletti, è sempre lo stesso, non mancate questa sera; in studio si parlerà del nuovo giro di Consultazioni convocato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dalle 10 di lunedì 7 maggio, con la partecipazione di: “Michele Emiliano (Pd), Maurizio Gasparri (FI) e i giornalisti Tommaso Labate e Luca Telese”.

Lo spazio poi, sarà dedicato ad un importante tema di attualità, quello riguardante lo scandalo dei portaborse all’Assemblea regionale siciliana, un caso di sperpero, l’ennesimo a carico dei conttribuenti, verrà trattato da: “Daniela Santanché (Fratelli d’Italia), Rosario Crocetta (ex governatore siciliano del PD), don Cosimo Scordato (parroco di Palermo) ed Emanuele Lauria (cronista de -La Repubblica-)”.

L’argomento finale, della trasmissione curata da Giletti riguarderà le mafie dei pascoli, se ne discuterà alla presenza di: “Irene ed Anna Napoli. La situazione vedrà un arrichimento del dibattito, grazie ai commenti di Rita Dalla Chiesa (giornalista) e Nunzia De Girolamo di Forza Italia, che avendo espresso il desiderio di fare un intervento in favore della famiglie coinvolte in questa vicenda, sarà in collegamento da Mezzojuso (Pa)”.