Luigi Di Maio (5 Stelle): “Nessun Governo tecnico, per il paese”

"NON SONO CONNESSI CON LA GENTE, CHE NON LI CAPIREBBE E PERDEREBBE FIDUCIA NEL VOTO"

Il pentastellato Luigi Di Maio, a meno di 24 ore dall’ennesimo giro di Consultazioni indetto per lunedì 7 maggio dal responsabile del Quirinale, su Facebook scrive: “in questi due mesi il MoVimento 5 Stelle ha fatto il possibile per dare al paese un Governo del cambiamento che finalmente lavori per i cittadini. Un’impuntatura sulla mia persona non c’è mai stata, perché l’unica cosa che mi sta a cuore è migliorare davvero la vita delle persone… è questa la soddisfazione più grande che posso avere. Per questo dico a Matteo Salvini…, scegliamo insieme un presidente del Consiglio terzo, purchè sia una personalità in grado di connettersi con le esigenze del paese, una persona di testa e cuore in grado di realizzare ciò che i cittadini ci hanno chiesto… reddito di cittadinanza, via la Legge Fornero, una seria legge anticorruzione”.

“Noi stiamo provando in tutti i modi a dare una soluzione politica al lavoro del presidente Mattarella, anche per impedire che arrivi un algido tecnico che guarda ai numeri più che alle reali esigenze della gente. Se saremo in grado di fare un Governo politico di questo tipo – noi e la Lega – bene, altrimenti per noi si dovrà tornare al voto. Di certo l’alternativa di un Governo tecnico non riceverà il nostro appoggio”.