De Luca: (sindaco di Messina): “L’appello è servito”

L’APPELLO E’ SERVITO !

“A prescindere dal comportante dell’ufficio di procura, abbiamo definito in questo momento con il professor Carlo Taormina i termini dell’appello per ottenere l’assoluzione che riguardo i capi di imputazione per i quali il Tribunale di Messina ha eccepito la prescrizione a differenza degli altri per i quali mi ha assolto perché il fatto non sussiste dopo sette anni di processo.

Non ci sta bene la prescrizione perché siano innocenti e quindi non consentiamo a certi sciacalli di poter strumentalizzare questa situazione per mere convenienze politiche.