Tenutasi a Messina, l’Assemblea Provinciale delle Associazioni e Società sportive

Si è svolto venerdì 27 aprile presso i locali del Coni Point Messina, l’assemblea Provinciale delle Associazioni e Società sportive affiliate al CSEN Messina che ha eletto Francesco Giorgio Presidente Provinciale.

Durante la stessa seduta sono stati eletti alla carica di Consigliere Provinciale i sig. Alessandro D’Ignoti, Ferdinando Aiello, Paolo Interdonato, Luigi Giulintano. Revisore dei Conti è stata Eletta la Dott. Daniela Bombaci.

Soddisfatto il neo Presidente Giorgio che dopo tanti anni da Vice Presidente, assume la guida del Comitato di Messina.

La prima dichiarazione del Presidente: “Abbiamo lavorato molto e su tanti fronti negli ultimi anni per consolidare la posizione di leadership tra gli enti di promozione Sportiva nel nostro territorio. Il CSEN Messina infatti conta 210 associazioni affiliate (Sportive Dilettantistiche, di promozione sociale e culturali), ha attivi ben 24 settori sportivi – Calcio, calcio a 5 calcio giovanile, ciclismo e mountain-bike, pallacanestro, pallavolo, atletica leggera, fitness, pallacanestro, sport disabili, cinofilia, beach volley, rugby, beach tennis, pallamano, tennistavolo, Judo, Karate, softair, nuoto, sport a scuola, danza – facendo praticare sport in tutta la provincia a 10.000 sportivi seguiti da più di 1000 dirigenti sportivi. Il CSEN Messina, inoltre, esprime ben 7 responsabili tecnici regionali e 2 responsabili tecnici Nazionali.

È attivo, inoltre, presso la nostra sede di Via Monsignor Bruno 3, un ufficio di progettazione e consulenza per la presentazione di progetti nel sociale. Tra i principali finanziamenti ottenuti (dalla Comunità Europea) ricordo la “Giornata europea dello sport integrato” che nel 2015 ha coinvolto ben 300 atleti con disabilità provenienti da 16 nazioni europee.

Il CSEN Messina è riconosciuto dalla Direzione Nazionale quale Centro di Formazione Nazionale, per la qualità e la quantità di corsi di formazione organizzati. Ultimo e non meno importante ufficio attivo è “lo sportello fiscale” attraverso il quale forniamo gratuitamente le principali notizie e consulenze sulle normative e sulle prassi da seguire per affrontare la gestione della vita associativa senza correre rischi di infrangere le norme che regolano il mondo delle Associazioni e Società sportive Dilettantistiche. Ed è proprio questo uno degli obiettivi prioritari per i prossimi anni: “ci impegneremo a guidare le Associazioni e le Società sportive affiliate per evitare che si perdano nella giungla delle nuove norme fiscali e delle incombenze previste dal nuovo registro CONI 2.0. Continueremo inoltre ad organizzare eventi ed attività sportive e formative, e ad affermare che lo sport è uno strumento privilegiato per contribuire alla crescita ed all’educazione dei nostri giovani. Sono già al lavoro per formare la squadra che nei prossimi anni avrà l’onere di confermare che il CSEN Messina merita il primato che stiamo ereditando. Desidero ringraziare innanzitutto il Presidente uscente Aiello Ferdinando per aver condiviso con me 15 anni di lavoro al suo fianco nel mio ruolo di Vice-Presidente, ma soprattutto per il grande lavoro che ha svolto fino ad oggi. Un sentito ringraziamento lo devo anche a tutti i 210 Presidenti delle Associazioni affiliate che oggi hanno deciso di dare fiducia al mio progetto. Infine lasciatemi ringraziare il mio Presidente Nazionale Francesco Proietti ed il Presidente Regionale Maurizio Agricola, per avermi fortemente sostenuto in tutti questi anni.”