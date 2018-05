Ufficializzata a Messina, la nomina di monsignor Cesare Di Pietro quale vescovo ausiliario

Questa mattina, presso il Seminario Arcivescovile di viale Giostra, Sua Eccellenza l’arcivescovo di Messina monsignor Giovanni Accolla ha reso pubblica la nomina (fatta da papa Francesco) di monsignor Cesare Di Pietro quale vescovo ausiliario in seno alla Curia arcivescovile cittadina.

Mentre Accolla ha riferito: “la nomina di monsignor Di Pietro, è il perfezionamento di una previsione già avanzata nella fase in cui avvenne la mia, quindi prevista ed attesa. Una nomina, che potenzierà l’opera di supporto al presbiterio”.

Di Pietro, invece ha sottolineato: “mi sento grato al santo Padre. E’ pura grazia, non ci sono meriti in questi casi. Per cui uno, possa dire sono degno di diventare vescovo. E’ un dono di Dio, mediato dal santo Padre in comunione con il quale tutti noi vescovi dobbiamo sempre rimanere per l’unità della Chiesa. Sono felice, perchè è un segno di fiducia verso la Sicilia. Ulteriore, la sua visita, la mia chiamata all’Episcopato, indicano l’attenzione che il santo Padre sta rivolgendo alla nostra terra, che chiede di rinascere, di ritrovare la gioia della sua identità più profonda”.

Per concludere, Di Pietro ha aggiunto: “fondamentalmente, devo collaborare da vicino con l’arcivescovo, ed essere anche un trait d’union tra lui ed i suoi sacerdoti, ma anche nei confronti delle comunità ecclesiali, parrocchiali. Quindi, non avere una pastorale autonoma, distinta, ma pienamente sintonizzata con la sua per essere di supporto al suo Ministero Episcopale. Visto che il nostro territorio diocesano è molto vasto ed articolato, così la presenza del vescovo è più spalmata sul territorio. Sono un messinese d.o.c., ho sempre amato Messina. Quindi viva Messina. Puoi rinascere se vuoi, con l’aiuto e la partecipazione di tutti noi, in piena sinergia, sintonia, unendo le forze vive, mettendole in rete e non facendo mai settarismi. Lavorando in piena comunione e collaborazione e compartecipazione”.