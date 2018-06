Ecco, il pensiero dei responsabili di “Cambiamo Messina dal Basso”

Dopo le dichiarazioni rilasciate dal capo (nazionale) dei pentastellati, ieri sera a piazza Cairoli, intervengono i responsabili del sodalizio accorintiano Cambiamo Messina dal Basso, che in questa nota scrivono: “Sciacca avrà il Governo dalla sua parte”.

“Una dichiarazione agghiacciante rilasciata ieri dal neo vice premier Di Maio che lascia intendere che questo sarà il Governo di alcuni, delle amministrazioni amiche. Un Governo di clientela insomma”.

Una dichiarazione che sa tanto di vecchia politica: “votate noi che abbiamo i nostri uomini al Governo. Analoghe le dichiarazioni in tutta la Sicilia, da Catania a Ragusa. Un’argomentazione che mostra lo squallore del modo di fare casta, di governare come se le istituzioni fossero proprietà privata, come se debbano esistere comuni privilegiati e altri svantaggiati, in funzione della libera espressione del voto democratico dei cittadini”.

“Che a pronunciare questo -ragionamento politico- siano oggi i 5 stelle, che in passato avevano gridato allo scandalo quando lo stesso veniva usato dai vari governi, dalla Raggi nei confronti della Boschi ad esempio, ci delude e ci spaventa. L’unico voto democratico è quello libero e incondizionato. #iostoconcmdb #NonUnPassoIndietro”.