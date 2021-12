Arte, canti di Natale e viaggio nel mondo del jazz: il natale di “Alemanna. Storie di Cultura”

La rassegna promossa da Progetto Suono ha regalato un lungo fine settimana di eventi nella chiesa di Santa Maria Alemanna. Spazio all’arte e ai beni culturali, ai giovani talenti messinesi e alle sonorità di grandi musicisti.

L’atmosfera del Natale ha avvolto la chiesa di Santa Maria Alemanna in un lungo weekend di eventi organizzati nell’ambito della rassegna “Alemanna. Storie di Cultura”, promossa dal centro-multisperimentale Progetto Suono. Musica, talenti, arte e spettacolo hanno animato le tre serate, riscuotendo grande partecipazione e successo. Tante idee innovative e esperienze a confronto durante il focus dedicato ai beni culturali. Tre esperti del settore hanno raccontato la loro metodologia di lavoro sulla valorizzazione dei beni culturali, illustrando le infinite possibilità da mettere in campo per fa conoscere sempre di più i nostri patrimoni storico-artistici e sfruttarne le potenzialità.

Laboratori, storytelling digitale, cittadinanza attiva, rigenerazione urbana, beni collettivi: sono stati questi i temi sviscerati da Giorgio Franco, fondatore e presidente del progetto Badia Lost & Found, Elisa Bonacini, archeologa che da anni si occupa di comunicazione culturale con le nuove tecnologie, Luigi Filadoro, promotore del progetto “Bambini e Musei”.

I lavori sono stati coordinati da Gabriella Papa. Grande protagonista di questa tre giorni anche la musica. Con la serata dedicata ai “Canti di Natale”, il palco di Alemanna ha ospitato le voci di giovani talenti messinesi che hanno regalato un repertorio vastissimo, tra tradizione e sperimentazioni. Il gran finale poi con “Christmas jazz”, una serata resa magica dalla voce avvolgente di Rossella D’Andrea, accompagnata dal sax di Rino Cirinnà, il contrabbasso di Nello Toscano e il pianoforte di Francesco Pisano. Un quartetto di artisti che insieme è stato capace di regalare un vero e proprio viaggio tra le sonorità jazz, dai grandi classici alle melodie natalizie rivisitate in chiave jazz.

Per seguire novità e aggiornamenti basta collegarsi ai canali social: