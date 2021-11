Giovani, cultura e futuro: il progetto Pandora si apre alla comunità di Messina

Mercoledì 3 novembre l’Open Day per conoscere tutti i laboratori e le attività

Dalle ore 15 al Teatro Vittorio Emanuele di Messina un pomeriggio Open nel quale i giovani, dai 14 ai 25 anni, potranno conoscere il progetto e rivolgere tutte le domande e curiosità ai maestri d’arte che seguiranno i laboratori.

Entra nel vivo delle sue azioni il progetto PANDORA, che rappresenta una grande opportunità per i giovani messinesi che vogliono formarsi nel campo delle arti sceniche. Mercoledì 03 novembre, alle ore 15, negli spazi del teatro di Teatro Vittorio Emanuele di Messina, un pomeriggio Open nel quale i giovani tra i 14 e 25 anni potranno conoscere e approfondire i laboratori che inizieranno già dal 8 novembre.

Per l’occasione i giovani potranno condividere curiosità e domande ma anche confrontarsi con i docenti che seguiranno le attività. Veri e propri professionisti del settore, che accompagneranno i partecipanti a conoscere il mondo del teatro e costruire delle competenze tecniche e pratiche da spendere nel mercato del lavoro.

10 i laboratori previsti dal progetto, tutti gratuiti e suddivisi in tre ambiti: arte attoriale (recitazione, danza, dizione e azione scenica); laboratori tecnici (scenografia, costume teatrale e sartoria di scena, tecnico luci e suono, tecnico macchinista); produzione imprenditoriale (produzione teatrale, organizzazione e distribuzione, comunicazione eventi e ufficio stampa).

Ogni laboratorio, della durata di 288 ore, sarà aperto ad un massimo di 15 partecipanti per ciascuna disciplina e si svolgerà al Teatro Vittorio Emanuele.

Già è bello vedere l’entusiasmo con cui i “futuri artisti” stanno aderendo all’iniziativa; un binomio importante e determinante – quello tra giovani e teatro – che lascia spazio alla costruzione di opportunità lavorative reali che certamente generano sviluppo e crescita per il territorio.

Pandora è un progetto finanziato alla Città Metropolitana di Messina con il Programma Operativo Nazionale “Legalità” obiettivo “investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” e messo in campo da Consorzio Sol.Co Rete d’Imprese Sociali con la cooperativa sociale La Salute, Bisazza Gangi s.r.l., Studio Danza di Mariangela Bonanno e Progetto A Coop. Sociale con la collaborazione del Teatro Vittorio Emanuele di Messina.

Per partecipare all’Open Day occorre essere in possesso di green pass o di tampone effettuato nelle 48 ore precedenti. Per info e iscrizioni ai laboratori basta inviare una mail a: messina@cooplasalute.org o chiamare 3289164771.