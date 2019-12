“His Last Post”. Il Nuovo film di Paolo Inglese

A metà dicembre il primo ciak di “his last post”, una storia molto forte che vuole raccontare il mondo del web e di tutti i lati oscuri e pericolosi che comporta oggi internet e lancia un messaggio forte che è quello di non fidarsi mai della gente che non si conosce e che si barrica dietro uno schermo, a volte puo’ risultare anche fatale, fatti molto comuni purtroppo al giorno d’oggi.

Questa è la storia di Giulia che sarà interpretata dall’attrice palermitana Irene labieni, che ha immediatamente accettato la sfida del regista (Paolo Inglese) ad interpretare questo difficile ruolo di influencer, ad affiancarla nel ruolo della sua strettissima amica sarà l’attrice catanese Simona Pistarà.

Non mancano nomi di prestigio nel film, Giuseppe Marano ,Alessandro Campagna, Margherita Cardia, Angelo Calarese, Corinne Nicastro. Gli altri protagonisti e i vari personaggi che faranno parte del film sono stati scelti dalla VP Casting nell’ambito del Campus Internazionale del cinema svoltosi a Patti, dove i ragazzi hanno studiato per tre giorni in full immersion recitazione cinematografica con alcuni big del mondo del cinema (Ninni Bruschetta, Tony Sperandeo, Alfredo Li Bassi e tanti altri.

La produzione è della Vp casting ,dello stesso regista e di Vincenzo Ferrara. Il Film sarà in gara in diversi festival Nazionali ed Internazionali e sarà girato in varie zone della provincia di Messina.