A “Chi l’ha visto?”, questa sera in onda alle ore 21.20 su Rai3, l’invecchiamento di Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina, scomparsa a New Orleans nel 1993

A “Chi l’ha visto?” l’invecchiamento di Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina, scomparsa a New Orleans nel 1993.

E, sui social, il messaggio della mamma Romina Power: “Ylenia è nata nel mese di novembre. Aveva 23 anni quando è scomparsa. Non ho mai abbandonato la speranza di poterla riabbracciare. So che da allora è sicuramente cambiata, ma se qualcuno riconoscesse una donna che somiglia a questa ragazza, per favore contattatemi. Grazie, e condividete se potete”.

Di questo di occuperà Federica Sciarelli nella puntata in onda oggi, mercoledì 6 novembre alle 21.20 Rai3.

Per contatti: facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3 sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.