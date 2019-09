A specificarlo, con un post su Facebook è il giornalista Lucio Di Mauro: “iniziato il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più importanti dell’anno, l’esclusivo concorso nazionale di bellezza e talento, Una Ragazza per il Cinema, giunto alla 31esima Edizione, in vista dell’attesissima Finale Nazionale, che si svolgerà, domenica 8 settembre prossimo, in Sicilia, nello splendido scenario del TEATRO ANTICO di Taormina, organizzata dai Patron Antonio Lo Presti e Daniela Eramo. Anche quest’anno, per la Finale Nazionale, sarà una parata di stelle”.

Oltre a:

— Mameli… da Amici di Maria De Filippi,

— Il musicista Valentino Alessandrini – Violin Performer;

— Leon Cino, vincitore nel 2004 della terza edizione del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi;

— Dado, uno dei comici più conosciuti di Zelig e Colorado… amatissimo dal pubblico televisivo e star dei social.

Ecco il nuovo Ospite:

— Pino Pellegrino – Casting Director italiano cinematografico e televisivo. Nel 2014 Primo Nastro d’Argento della categoria casting director. A lui il compito di fare una Master Class con le ragazze.