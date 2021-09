Ad Agorà di oggi 23 settembre 2021: il ritorno a scuola e la DaD, i vaccini per gli under 12 e la terza dose

Il ritorno a scuola con il rischio DaD; il dibattito sul vaccino Covid per gli under 12 e sulla terza dose; i sondaggi di Emg Different in esclusiva per Agorà; la giornata intensa del premier Draghi tra Consiglio dei Ministri e intervento all’assemblea di Confindustria; l’ipotesi Silvio Berlusconi al Quirinale. Questi sono i temi principali della puntata di Agorà, in onda giovedì 23 settembre dalle 8.00 alle 9.45 su Rai3.

Ospiti di Luisella Costamagna saranno: Giuseppe Provenzano, vicesegretario nazionale del Pd; Maurizio Lupi, presidente Noi con l’Italia – deputato del Gruppo Misto; Alessandro Sansoni, agenzia Nova; Ilaria Sotis, vicedirettrice Gr-Radio Rai; Claudio Brachino, giornalista; Corradino Mineo, giornalista; Fabrizio Masia, sondaggista; Nino Cartabellotta, presidente fondazione Gimbe.

In Agorà Extra si parlerà invece degli ultimi aggiornamenti sul caso di Eitan, conteso dai parenti tra Italia e Israele, e dell’arresto a Parigi dello zio di Saman Abbas, indagato per il suo omicidio.

Dalle 9.45 alle 10.30 ospiti di Senio Bonini saranno: Benedetto Della Vedova, sottosegretario agli Esteri – segretario nazionale Più Europa; Anna Oliverio Ferraris, psicologa; Carlo Rimini, professore ordinario di diritto privato Università di Milano; Giancarlo Giojelli, corrispondente Rai da Tel Aviv; Milo Hasbani, presidente della comunità ebraica di Milano; Iman Sabbah, corrispondente Rai da Parigi.