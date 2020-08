Ad Agorà Estate di oggi 6 agosto 2020…, l’Italia fra ripartenza economica e scolastica

La ripartenza a breve termine delle scuole. E’ questo il tema in primo piano della puntata di Agorà Estate di giovedì 6 agosto, come sempre alle 8, su Rai3. Si parlerà poi dell’emergenza Coronavirus e della ripresa del Paese, affrontando i principali temi legati all’economia, con un focus sullo smart working, gli aggiornamenti in diretta, gli esperti e i collegamenti dal territorio. In scaletta anche, l’approfondimento sulle esplosioni al porto di Beirut.

Tra gli ospiti di Roberto Vicaretti ci saranno: Guido Crosetto, coordinatore nazionale Fratelli D’Italia; Matteo Richetti, Senatore – Azione; Marco Bentivogli,sindacalista; Alessandro Giuli, editorialista Libero; Nathalie Tocci, direttore dell’istituto Affari Internazionali; Massimo Galli, direttore malattie infettiva osp. Sacco di Milano; Alessandra Locatelli, Lega; Nicola Fratoianni, Sinistra Italiana, Liberi E Uguali; Carlo Cottarelli, università Bocconi, Cattolica; Claudia Terzi, Assessore alle Infrastrutture Trasporti e Mobilità Sostenibile; Gianfranco Marinelli, presidente Assufficio; Michele Gubitosa, Movimento 5 Stelle; Salvatore Giuliano, dirigente didattico Iiss “Ettore Majorana”

In studio, il giornalista de La Stampa, Riccardo Barenghi.