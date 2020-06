Al via da oggi la nuova edizione de “La Vita in Diretta Estate”, in onda su Rai1 dal lunedì al venerdì, dalle 16.55 alle 18.45

Al via la nuova edizione de “La Vita in Diretta Estate”, in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, dalle 16.55 alle 18.45, con la coppia di conduttori formata dal giornalista Marcello Masi e dalla conduttrice Andrea Delogu. Tra gli inviati “speciali” del programma ci sarà anche Sandra Milo che, con la figlia Debora Ergas, inviata de “La Vita in Diretta”, sarà protagonista della rubrica “In viaggio con mia madre”: prima tappa in Emilia-Romagna.

Rinnovato nella sua struttura narrativa, il programma vuole continuare a raccontare l’Italia attraverso i mille volti e le tante storie che caratterizzano la ricchezza del nostro Paese. Si racconteranno le iniziative e la creatività in ogni ambito della società: dal turismo all’arte, dalle imprese alle vicende dei singoli lavoratori angosciati dalla crisi. Ci saranno spazi dedicati all’attualità sia nazionale che locale, dalla cronaca nera allo spettacolo, al territorio.

Nel corso del programma si apriranno numerose finestre dalle sedi Rai di corrispondenza estera e, grazie alla tecnologia del quadrisplit, ci saranno collegamenti con le sedi regionali per avere un faro sempre acceso sulle realtà locali.

Due unità produttive mobili de “La Vita in Diretta Estate” saranno sempre in viaggio sul territorio alla ricerca di storie, volti e fatti di cronaca. In studio si alterneranno molti ospiti per commentare o supportare i conduttori nell’analisi e nell’interpretazione delle notizie.