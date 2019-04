Anche l’attrice messinese Marilena Piu, nel cast del film “L’altra metà di me sei tu”

Si stanno eseguendo in questi giorni, le ultime riprese per il film -L’altra metà di me sei tu-, girata in Sicilia, della regista Annarita Campo, che vede tra le protagonisti l’attrice Monica Paolucci messinese con la regista Annarita Campo.

Tra le interpreti della pellicola prodotta dalla South Pictures della regista Annarita Campo con la compartecipazione della Cinema 2001 e con il patrocinio dei Comuni di Milazzo, Rosolini e Ragusa, vi è anche la messinese Marilena Piu che dice: “ringrazio la regista per avermi messa totalmente a mio agio sul set… e per il ruolo in questa esperienza professionale! Io sono Alessia e sono una carissima amica di una delle due protagoniste, un’amica da sempre, un’amica che in un certo senso la conforta in quello che sta vivendo in quel periodo”.

Marilena afferma ancora: “la gente dovrebbe accorrere, per vederlo, perchè quando si tratta d’amore non puoi che fare questo. L’amore non ha confini di età, sesso vissuto nella sua totalità è quello che sto vedendo e vivendo in questa opera ed auguro a tutti”.