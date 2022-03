Annarita Campo veste i panni di attrice per “Cyrano” prodotto dalla Metro Goldwyn Mayer

La famosa regista di origini siciliane, Annarita Campo, veste i panni di attrice per “Cyrano”, ultimo film del regista inglese Premio Oscar Joe Wright, prodotto dalla Metro Goldwyn Meyers, dalla Brno Creative e dalla Working Title con distribuzione in tutto il mondo della United Artist (fondata da Charlie Chaplin) e la Universal Pictures.

Il film, che in realtà è un musical, vede protagonisti la bellissima Haley Bennett che nel film interpreta il ruolo di Rossana, il premio oscar Peter Dinklage (protagonista de “Il Trono di Spade”), nei panni di Cyrano e Kalvin Harrison Jr. che interpreta Christian.

Del cast fanno parte anche Ben Mendelsohn, Monica Dolan, Joshua James, Richard Mc Cabe, la sorella del regista Sarah Wright, Ray Strachan, Bashir Salahuddin.

Il film è tratto dal romanzo di Edmond Rostand riadattato dalla moglie di Dinklage, Erica Schmidt. La colonna sonora è firmata dai “The National” e i cori dei brani sono del cast degli attori tra cui anche di Annarita Campo mentre, i costumi, sono firmati dal candidato agli Oscar, Massimo Cantini Parrini, già candidato l’anno scorso agli Oscar per il film “Pinocchio” di Matteo Garrone.

Il film ha ricevuto numerose candidature oltre ad aver già vinto numerosi premi, tra cui tra cui: premio Best Actor e Best Pictures ai Detroit Film Critics Society Awards, Costume Design Guild Awards, premio a Haley Bennett al Camerimage Festival, oltre numerose nomination tra cui quattro British Academy of Film & Television Awards: uno ai Set Decoration Society of America, sette ai BAFTA (British Academy Film Awards Longlist), uno ai Critics Choice Awards a Peter Dinklage come Best Actor, tre ai Las Vegas Film Critics Society e tre agli Hollywood Critics Association.

Annarita Campo, regista, a volte anche attrice, veste i panni settecenteschi solo ed esclusivamente per Joe Wright, che l’ha fortemente voluta in questo film. La regista è stata tra i pochi attori scelti direttamente dal grande regista inglese che ha accolto il suo ingresso sul set con un grande applauso oltre a riservarle attenzioni di rispetto e affetto per la sua persona.

La Campo è una delle registe più giovani del cinema mondiale. Ha iniziato la sua carriera da regista a soli 14 anni, dirigendo sino ad oggi 17 film oltre a spot per Rai e Mediaset, videoclip e spettacoli teatrali. Da oltre 10 anni è direttrice artistica di alcuni tra i più importanti festival del cinema del panorama internazionale come il “Milazzo International Film Festival”, il “Belluno Film Festival” e l'”Hollywood Internet Film Festival. Dirige inoltre oltre 10 premi tra cui il “Freddie Mercury”, il “Giovanni Campo”, il “Bette Davis”, il “Greta Garbo”, il “Charlie Chaplin”, il “John Wyane”, il “James Dean”, e tanti altri.

Ha ricevuto nel corso di questi 27 anni di carriera oltre 300 premi e riconoscimenti artistici, cittadinanze benemerite, e varie, tra cui il “Nike di Fidia”, il “Nino Martoglio”, il “Gregorio Napoli” e per ultimo il prestigioso premio “Luchino Visconti” consegnatole ad Ischia nella villa del produttore Angelo Rizzoli.

La Campo dirige inoltre il premio “Gattopardo Ibleo” dedicato alla memoria del parente, lo scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Cyrano di Joe Wright esce al cinema questo giovedì 3 marzo.