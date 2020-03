#Buongiorno: “Mi impegno quotidianamente a fare dirette sui social per cercare di portare un po’ di serenità e tanti sorrisi nelle vostre case in questo momento così drammatico e incerto”. A scrivere questo nella sua pagina ufficiale di Facebook e’ stato il giornalista catanese direttore editoriale di Radio Televisione Peloritana e Tele Giornale di Sicilia.

Ha proseguito il cronista: “e così oggi mercoledi’ 18 marzo alle 20 vi aspetto con Mario Incudine in diretta sulla mia pagina Instagram https://www.instagram.com/salvolarosatv/. Ringrazio #cututtuucori Mario che sarà ancora una volta in diretta con me per stare in vostra compagnia, per esorcizzare ansie e paure e per portare un po’ di gioia con la sua musica e col suo straordinario talento”.

Oggi 18 marzo alle ore 18 sarò, invece, da solo anche in diretta con voi su questa pagina Facebook Salvo La Rosa Official: “nonostante alle 21.40 stasera ci sarà la puntata con Enrico Guarneri, faccio ugualmente la diretta, visto che me lo avete chiesto con grande affetto. Vi vogghiu beni e vi abbraccio con affetto ❤️🌹”.

“#iorestoacasa #iorestoacasacuttuucori #andratuttobene #coronavirus #Sicilia #amolasicilia #Siciliabedda #Sicily #Meraviglioso #MeravigliosoTv #SalvoLaRosaTv Giornale di Sicilia Tgs Rgs Gazzetta del Sud RTP Messina Antenna dello stretto #SalvoLaRosa”.