La CRONISTA, E' STATA COLLEGATA CON IL PROGRAMMA CONDOTTO DA ALBERTO MATANO ED IN ONDA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DOPO LE 17.05

Caronia (ME): gli aggiornamenti odierni di Sara Verta a Rai1 per La Vita IN DIRETTA, sulla morte di Viviana Parisi (43 anni) e del figlio Gioele Mondello (4 anni), avvenuta il 3 agosto.

La cronista, e’ stata collegata con il programma condotto da Alberto Matano ed in onda dal lunedi’ al venerdi’ dopo le 17.05.