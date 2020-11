“C’è, come sostengono gli esperti, il fondato pericolo che di questa nuova crisi economica da pandemia, ne approfittino le organizzazioni mafiose accaparrandosi le imprese in difficoltà?. Le imprese riusciranno a sostenere gli effetti del nuovo lockdown?. Di questo ed altro si è parlato questa sera in diretta alle 20.30 a Scirocco, il talk di Rtp condotto da Emilio Pintaldi… in onda anche dopo le ore 23.00… sul canale 11 del digitale terrestre”. Lo ha scritto oggi su Facebook, il conduttore del programma.

Ha concluso Pintaldi: “diversi, come al solito, gli step della trasmissione. Tra gli ospiti, l’ex presidente del parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, presidente onorario della fondazione nazionale Caponetto. Il punto sul Covid sarà fatto con l’infettivologo del policlinico Guseppe Nunnari. In puntata la senatrice del movimento cinquestelle Barbara Floridia, gli imprenditori Fabio Dell’Edera, Margherita Santisi e Alessandro Faranda, l’economista Michele Limosani, il presidente provinciale dell’Aiop Gustavo Barresi, il deputato regionale di Diventerà Bellissima Pino Galluzzo. E infine l’autore del best seller -Nata per Te- Luca Trapanese e l’imprenditore del settore vitivinicolo Antonio Bonfiglio”.