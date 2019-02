Ciak…si gira: “L’altra metà di me sei tu” di Annarita Campo

Primo ciak del film diretto ed interpretato dalla regista Annarita Campo con Anna Teresi, Monica Paolucci e Grazia Pignatelli. Il film è prodotto dalla South Pictures in collaborazione della “Cinema 2001″, col patrocinio del Comune di Milazzo e di Ragusa.

L’avvio delle riprese è stato domenica 3 febbraio a Milazzo presso Marina Garibaldi e via Francesco Crispi .

Grandi novità per il cast, come già detto, prima fra tutte, la presenza di Grazia Pignatelli, la piccola pugliese di 12 anni proveniente da Gravina in Puglia. Lo ricordiamo Grazia, seppur giovanissima vanta un curriculum di tutto rispetto. . .

Grazia è modella, atleta, ballerina e attrice. È stata la protagonista del docu-film ” Noi contro tutte le violenze” , premiato a Formia come miglior progetto sociale. A breve verrà premiata a Sanremo per un videoclip “Rosso bugia” sempre a sfondo sociale girato in Campania ….solo per citare gli ultimi successi.

È stata proprio lei a iniziare le riprese del film domenica a Milazzo con Anna Teresi, attrice e presentatrice siciliana. Anna Teresi collabora proficuamente con la regista da mesi, presentatrice della seconda edizione del Premio ” Gattopardo ibleo” svolsosi presso il Castello di Donnafugata a Ragusa.

In quest’occasione è stata premiata per la sezione “Presentatrici italiane”. Tra i protagonisti della seconda edizione del “Belluno Film Festival “in concomitanza con la prima edizione del”Milazzo International Film Festival, svoltosi a gennaio scorso.