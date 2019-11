Domenica 10 novembre al Teatro dei 3 Mestieri di Messina: sarà proiettato alle ore 19.00, “Al di là del risultato”

Per la sezione Cinema Indipendente “Al di là del risultato”, un film di Emanuele Gaetano Forte, sarà proiettato domenica 10 novembre alle ore 19.00 presso il Teatro dei 3 Mestieri. Con il lungometraggio, si inaugurerà la prima Rassegna di Cinema indipendente. Info e prenotazioni 090.622505 – info@teatrodei3mestieri.it – S.S.114 km 5,600 – Ingresso accanto Distributore Esso – www.teatrodei3mestieri.it.

La storia della pellicola

Formia è una città piccola, una stretta lingua di terra schiacciata tra mare e montagne che si può percorrere solo in due direzioni: avanti e indietro. Così le vite dei quattro ragazzi protagonisti: lo spazio in cui possono muoversi è angusto, le prospettive limitate. Vittime di un paese vecchio che concede loro poco spazio e della peggiore crisi economica degli ultimi ottant’anni, i quattro sono complici di questa situazione. Carnefici e vittime, contemporaneamente. Incapaci di desiderare e pretendere, sono sempre cortesi, e chiedono il permesso.

Forse i divani dei genitori sono troppo comodi, e stanno lì sdraiati, sforzandosi quel poco che basta per dire: “ci ho provato. Forse. Perché poi il malessere torna fuori prepotente insieme alla necessità di trovare una strada, uno scopo, qualcosa per cui lottare. Un’idea come un’altra. Non importa”.

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=r28QcOvZJgA.

Film premiato…

Festival: 2016 – Festival du Cinéma Méditerranéen de Montpellier – Prix étudiant de la première oeuvre 2016;

Napoli Film Festival – Menzione speciale Nuovo Cinema Italia/Premio Cinemaitaliano.info 2016;

Valdarno Cinema Fedic – Premio Giuria Giovani 2016;

Vittorio Veneto Film Festival – Premio degli studenti delle superiori e dell’università 2016;

Comedy Cluji International Film…, Festival – Selezione Ufficiale 2016;

Festival du Film Italien de; Villerupt…, selezione Ufficiale 2016;

Festival Ciné-Salé Le Havre…, selezione Ufficiale 2017;

Festival Piccolo Grande Cinema Milano; – Selezione Ufficiale.

Genere: Commedia, Italia, 2016, 75 min;

Regia: Emanuele Gaetano Forte;

Cast: Emanuele Gaetano Forte, Giacomo Forte, Matteo Palmaccio Giorgio Stammati, Luigi Stammati;

Prodotto da: Emanuele Gaetano Forte in collaborazione con Full of Beans.