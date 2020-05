“Giovedì 7 maggio alle ore 20.30 su Tirreno Sat (canali 71 e 271), il prof. On. Vittorio Sgarbi ed il prof. Giulio Tarro, saranno ospiti nel salotto di Spartaco insieme a Rino Piccione e Angelo Giorgianni, per discutere sulla gestione politica e sanitaria dell’Emergenza Coronavirus, sul ruolo ed i risultati della Scienza -accreditata-, sull’utilità o inutilità del vaccino, sull’esistenza di terapie efficaci non praticate o praticate con ritardo e sulle possibilità di limitare il numero delle vittime registrate, su eventuali interessi sottostanti ad alcune tesi scientifiche, sulla necessità, adeguatezza e legittimità di alcune misure di contenimento e su possibili sospensioni di libertà e diritti costituzionali, oggetto di un appello del Prof. Sgarbi al Presidente della Repubblica… senza timori reverenziali verso Poteri, più o meno occulti, e senza omertose riservatezze a tutela di interessi di lobbies (nazionali/internazionali) e/o di singoli. Così sentirete anche di quello che gli altri non vi vogliono o non vi possono dire… e non mancheranno le sorprese. Nessun Dorma”. Lo hanno scritto oggi, dalla Redazione del programma che va in onda nell’emittente televisiva milazzese.